Німеччина

Форвард запам’ятався на чемпіонаті світу-2026.

Боснійський нападник леверкузенського Баєра Керім Алайбергович цього літа вдало з’їздив на чемпіонат світу-2026 у складі своєї національної команди та відзначився голом у ворота Катару.

Уже після турніру про 18-річного гравця почали знову активно говорити на трансферному ринку, як і до його початку, і якщо тоді "фармацевтам" удалось забезпечити його перехід з австрійського РБ Зальцбург за 8 млн євро, то зараз ідеться вже про геть інші гроші.

Італійські Ювентус та Фіорентина зробили запит щодо трансферної інформації гравця на адресу Баєра та почули у відповідь 30 млн євро + бонуси.

Ця вартість, серед іншого, уже відлякала бергамаську Аталанту від підписання гравця, хоча вона дуже активно просувалась у перемовинах на початку.

У минулому сезоні Алайбегович забив 13 голів та віддав чотири асисти в 44 матчах.