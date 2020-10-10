Италия

Перевод материала L'Ultimo Uomo. Взгляд из Италии на игру украинского бомбардира и тончайший разбор его действий

Секрет голов Шевченко

Голы в исполнении украинца имели нечто особенное

Меня не назовёшь большим любителем компиляций, собирающих все голы конкретного игрока. От такой длинной череды ударов, вздутых сеток и отмечаний меня почти всегда начинает тошнить. Голы начинают казаться чем-то бессмысленным – автоматические движения отдельных людей, в которых нет ничего особенного. Но есть исключения. Вчера вечером, к примеру, я наткнулся на подборку Скай со всеми голами Андрея Шевченко за Милан. Я не почувствовал никакой тошноты, более того, ощутил нечто вроде глубокого гипноза. Начинал смотреть, говоря себе, что остановлюсь на голах из первых двух сезонов, но вместо этого целый час воодушевлённо глядел в телевизор. Шева смог сконцентрировать в себе нечто существенное, совпадающее с чем-то важным в игре как таковой.

Знаю, что прозвучит абсурдно, но у нас всегда есть приблизительное представление об игроках, которых мы видели детьми. Как болельщик Ромы я помню тот гол Шевы, забитый в холодный день Епифании (Богоявление, популярный в Италии праздник, отмечается 6 января – прим. Football.ua) зимой 2004 года. Один из тех сезонов, когда моя команда боролась за "скудетто" и финишировала на втором месте. Это был матч из серии лобовых противостояний, когда всё должно было измениться, но Шева – в слегка широкой футболке с длинными рукавами – легко направил ход встречи в пользу более сильной команды. Могу ошибаться, но я помню, что Рома – которой необходимо было побеждать – закрыла в обороне команду, полную легенд. Милану, который в тот вечер играл по схеме 4-3-2-1, впрочем, хватило удара Шевченко, своего идеального солдата, единственного, кто мог испугать нашу оборону. Это был Шева в расцвете сил: лучший в команде, где также играли Руи Кошта, Зеедорф, Мальдини, Неста, Пирло, Кафу, Костакурта, Дида.

В конце первого тайма Зеедорф делает одну из своих разрезающих передач, и она, будто метательный диск, летит аккурат к груди Шевы. Он останавливает мяч, рядом – бегущий навстречу Киву; все нападающие в такой ситуации пытались бы скорее укрыть мяч и отдали бы направо для навеса – или хотя бы удовлетворились попыткой заработать пенальти. Шевченко в свою очередь парадоксальным образом ударил левой, внешней стороной стопы; это был не совсем удар, скорее лёгкое касание мяча, которым он ошеломил всех на мгновение, прежде всего Пеллиццоли, склонившегося в театральной позе бессильного вратаря. "Мягко… как норковая перчатка!", – отреагировал пронзительный голос комментатора Пеллегатти.

Гол Шевченко в самом начале видео

В то время я видел ещё слишком мало футбола, чтобы заметить исключительную природу гола в таком стиле, и Шевченко мне казался лишь своевременным проявлением божественной справедливости в футболе – относящейся, впрочем, только к болельщикам Милана или Ювентуса. Я не понимал, почему в него все так влюблены. На протяжении долгих лет я считал преувеличением мнение поклонников "россонери", державших его в сердце наравне с Марко ван Бастеном, то есть среди тех игроков, на которых нам нравится проецировать саму сущность любимого клуба, и которых мы желаем видеть образцом изящества, меры и элегантности.

Лишь посмотрев более сотни его голов, я понял, как Шевченко может оказаться в одном классе нападающих с Марко ван Бастеном. У Шевы не было ни его элегантности, ни его гениальности. В отдельных голах ван Бастена имелось что-то метафизическое. Если голландец был художником, гением, то Шева – мастером. Но одним из тех мастеров – как стеклодувы из Мурано – чья работа близка к искусству, если бы не та лёгкость, с которой они могут её воспроизвести.

Просмотрев эти сто голов, я понял, что особенным Шеву делала его подготовка к удару – одно из качеств, о котором мы часто забываем, оценивая игру центрфорварда.

Поскольку я уже рассказал вам о голе в ворота Ромы, давайте сразу поговорим о его контроле мяча грудью. Не верю, что когда-либо существовал игрок, делавший это лучше Шевы. Возьмём, к примеру, гол Аяксу в 2003-м. Шевченко получает навес от Кафу; это длинная подача, поэтому он двигался к ближней штанге. Тем не менее, ему удаётся скоординироваться боковыми шагами, отступив слегка назад, чтобы поймать мяч грудью. Если бы Шевченко попытался вывести его вперёд и справа, то ему пришлось бы изменить траекторию бега, и он потерял бы темп. Таким образом, угол удара немного сокращается, а мяч перекладывается на слабую ногу, зато сам игрок остаётся идеально скоординированным. Ну а левой Шева, очевидно, умел бить лишь чуть хуже, чем правой.

Видео матча Аякса с Миланом

Когда он в матче за Суперкубок Англии забивал первый мяч за Челси, то укротил грудью длинную подачу: мяч, упав на землю, быстро перестал скакать и остановился на газоне, словно после мягкой остановки ногой. Когда он забивал Уотфорду, то грудью пробросил вратаря и затем поразил пустые ворота. Шева использовал свою грудь с неестественной чувствительностью для такой неподготовленной для игры в футбол части тела.

Ростом 1,80, худощавый и компактный, он держал мяч, используя очень трезвую и чистую технику без капли какой-то чувственности. Он выглядел машиной и был соответственно подготовлен. Шева вырос в киевском Динамо "Полковника" Лобановского, а его отец разрешил ему играть в футбол лишь для подготовки к войне: "Я сказал ему, что футбол может закалить его и помочь в армейской карьере". После голов он прятал голову в футболку и демонстрировал крепкий и строгий торс, без жировой массы и выраженных мускулов.

То есть, Шевченко в первую очередь был исключительным атлетом, но даже не это меня больше всего поразило. Гиперрационализм советской школы проявлялся не только в культе тела; Шева готовил свои удары, используя хладнокровный и научный подход. Он знал, как забивать любым способом: со штрафного, головой, издалека или после рывка к ближней штанге. Но Шевченко также был самодостаточным нападающим, которому можно отдать мяч в 25 метрах от ворот и быть уверенным, что он найдёт способ проскользнуть в штрафную и завершить атаку. В этих ситуациях он чаще предпочитал разум силе, а иногда в равной степени использовал эти качества – как, например, в случае с Бари, когда он стартовал со своей половины поля.

Впечатляет, как он опрокидывает вниз Гарсию, который не может даже сфолить; но мой любимый трюк в этом голе – это финт корпусом, с помощью которого Шевченко выводит из равновесия последнего защитника между собой и воротами, что позволяет ему иметь более широкий угол обстрела – так проще забить даже слабым ударом с нерабочей ноги.

Гол в ворота Бари — на 1:08

Увлекательно наблюдать за ясностью выбора Шевы, когда он решается на удар. Возьмём гол Удинезе, где он вынужден был контролировать мяч посреди скопления игроков – тяжёлая позиция, чтобы забить. Внезапно он бьёт низом внешней стороной стопы, чего никто не ожидал. Приятно заметить момент, когда он поднимает голову с тем же сконцентрированным взглядом, которым он смотрел на Буффона (отсылка к серии 11-метровых в финале ЛЧ-2003 – прим. Football.ua), чтобы оценить положение вратаря.

Или ещё один гол Роме, когда он уходит от Пануччи, используя контроль мяча грудью, а затем опережает Пеллиццоли не самым элегантным ударом левой: всего лишь наиболее эффективное решение, чтобы переиграть вратаря.

В таком типе игры есть интуиция, но в первую очередь это форма практического интеллекта, лежащая в основе того, как он манипулировал своим телом и своей техникой. Этот аспект виден в одном из его лучших голов – Интеру в Лиге чемпионов. Уход от Кордобы левой ногой и затем, в несуществующем пространстве, подсечка мяча, чтобы опередить падающего Тольдо.

Шевченко мастерски изменял направление в штрафной площадке. Гол Лечче – три таких виража, да ещё и с пробросом защитнику между ног. Он знал, как выбрать момент, когда надо ударить, и всегда успевал вовремя, хотя другие, казалось, торопились больше него. Даже в самых несбалансированных эпизодах его тело сохраняло биомеханическое самообладание.

Гол загребскому Динамо: подготовка к удару проходит очень решительно. Шева сразу понимает, что защитник совершил неудачный перехват, и встаёт перед ним, но, защищая мяч, уже освобождает пространство для разворота и удара с лёту. Похоже на эпизод в другом матче, когда он манипулирует Алессандро Нестой в штрафной площадке, чтобы освободить место для своего удара.

Гол Шевченко на 1:20

Для Шевченко красота прежде всего была формой порядка. В сравнении с другими элегантными нападающими своей эпохи – Анри, Трезеге, Креспо – украинец был куда более трезвым. В них всегда имелась какая-то показуха, что-то демонстративное, не существующее в игре Шевченко. Нетрудно понять, почему он – кумир Эдина Джеко, ещё одного нападающего с чрезвычайно трезвой и сдержанной техникой, который достигает парадокса неспособности забивать "грязные" мячи.

Даже в сегодняшнем футболе качества Шевченко продолжали бы выделяться. Футбол двинулся в его сторону – потрясающего атлета, универсального нападающего, способного помочь на всех фазах игры. В матчах, когда пространства всё меньше, его хладнокровие и его техника продолжали бы создавать великие шедевры рационализма.

Оригинальный текст

Автор: Эмануэле Аттуро, L'Ultimo Uomo

Перевод: Сергей Шевченко, Football.ua