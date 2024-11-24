Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 24 листопада, розпочавшись о 19:00.

У рамках 13-го туру італійської Серії А-2024/25 неаполітанський Наполі прийматиме римську Рому.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 24 ЛИСТОПАДА, 19:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогоднішня ціль Наполі — перервати свою першу в сезоні серію з двох матчів без перемог у чемпіонаті Італії. Незадовго до перерви на поєдинки збірних підопічні Антоніо Конте гостювали в Інтера, одного з його колишніх клубів. Тоді неаполітанці втрималися на вершині турнірної таблиці, зігравши внічию (1:1). У домашніх зустрічах Серії А "адзуррі" здобули 15 з 18 можливих очок.

Поразка від Болоньї на власному полі (2:3) в минулому турі призвела до другого в ході цієї кампанії звільнення головного тренера Роми. На місце Івана Юрича, який раніше замінив Даніеле Де Россі, прийшов Клаудіо Раньєрі, який двічі очолював "джаллороссі" раніше. Для римлян, враховуючи їхні результати на виїзді (4Н, 2П), нічия сьогодні буде за успіх.

Українські ж уболівальники сподіватимуться побачити чергове взяття воріт у виконанні Артема Довбика. Італійські ЗМІ повідомляли, що Рома попросила збірну України поберегти нападника, що, ймовірно, стало причиною його невиходу в старті на матч проти Албанії. Зараз у найкращого бомбардира столичного клубу 4 голи в 11 матчах Серії А.

Наполі в останніх десяти домашніх матчах проти Роми має чотири перемоги та дві поразки, тоді як ще в чотирьох випадках було зафіксовано нічию. Шість разів команди порадували глядачів 3+ результативними ударами. Останній успіх гостей у Неаполі датується березнем 2018 року (2:4), господарі поля мають серію з шести поєдинків без поразок.

Шляхи Конте та Раньєрі в якості тренерів уперше перетнулися майже 15 років тому, 29 листопада 2009-го. Тоді Рома другого з рахунком 2:1 впоралася з Аталантою першого в Бергамо (14-й тур Серії А). Це була одна з лише двох перемог команд Клаудіо над колективами Антоніо, тоді як у нинішнього керманича Наполі вісім звитяг у таких протистояннях.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Суле, Коне, Крістанте, Пеллегріні, Ель Шаараві — Довбик

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