Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

Аталанта у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії на своєму полі впевнено розібралася з Дженоа (4:0).

Команда Раффаеле Палладіно відкрила рахунок на 19 хвилині зусиллями Берата Джимсіті, після чого на 36 хвилині гості залишилися у меншості через вилучення Сейду Фіні.

На початку другого тайму перевагу "бергамасків" подвоїв Мартен Де Рон, після чого наприкінці матчу суперника дотиснули Маріо Пашалич та Онест Аханор.

Також зазначимо, що український хавбек "грифонів" Руслан Маліновський пропускав матч через застуду.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Дженоа у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії-2025/26:

Аталанта — Дженоа 4:0

Голи: Джимсіті, 19, Де Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1.

Аталанта: Спортьєлло — Колашинац (Аханор, 60), Гін, Джимсіті (Брешіаніні, 60) — Залевські, Де Рон, Пашалич, Белланова (Бернасконі, 74) — Сулемана (Мальдіні, 21), Де Кетеларе (Самарджич, 61) — Скамакка.

Дженоа: Зігріст — Васкес, Отоа, Нортон-Кафф (Вентуріно, 78) — Фіні, Станчу (Мартінес, 71), Френдруп (Онана, 71), Мазіні, Еллертссон — Карбоні (Маркандаллі, 46), Екатор (Екубан, 71).

Вилучення: Фіні, 36.