Сума трансферу складе три мільйони євро.
Хуан Арісала, Getty Images
05 грудня 2025, 09:10
Захисник Депортіво Індепендьєнте Хуан Арісала незабаром стане гравцем Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сума трансферу 20-річного колумбійця становила близько трьох мільйонів євро. Також відомо, що Депортіво отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.
Зазначається, що буде один із найбільших трансферів в історії чемпіонату Колумбії.
Цього сезону Арісала провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
