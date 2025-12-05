Італія

Сума трансферу складе три мільйони євро.

Захисник Депортіво Індепендьєнте Хуан Арісала незабаром стане гравцем Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу 20-річного колумбійця становила близько трьох мільйонів євро. Також відомо, що Депортіво отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

Зазначається, що буде один із найбільших трансферів в історії чемпіонату Колумбії.

Цього сезону Арісала провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Хіменес може залишити Мілан у січні.