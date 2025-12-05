Італія

Наставник "россонері" поділився своїми емоціями після вильоту з Кубку Італії.

Головний тренер Мілана Массиміліано Аллегрі прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії проти Лаціо (0:1).

"Лаціо виграв матч, створивши для нас більше труднощів, ніж у суботу. У першому таймі ми кілька разів помилялися у передачах та дарували моменти супернику.

Це був статичний матч, у якому перемогти мав той, хто першим розкриє оборону суперника. Ми не використовували свої моменти та пропустили після кутового, при якому мали оборонятися краще. Цього сезону таке траплялося і проти Кремонезе та Пізи: коли ми домінуємо та не забиваємо, це стає небезпечним. Нам треба вдосконалюватись.

У Леау був хороший шанс, він добре діяв як у штрафному майданчику, так і за його межами. Коли його немає у штрафному, нам потрібно заповнювати цей простір іншими гравцями. Він працював на команду, і нам потрібно, щоб усі продовжували так само.

Це поразка, але нашою метою залишається повернення до Ліги чемпіонів наступного сезону", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Мілан.