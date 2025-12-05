Українець пропустив кубковий матч через застуду.
Руслан Маліновський, Getty Images
05 грудня 2025, 10:13
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський та захисник Стефано Сабеллі відновили своє здоров'я та зможуть повернутися на поле у найближчому матчі. Про це повідомляє Tuttumercatoweb.
Нагадаємо, українець разом із італійцем пропустили минулий матч 1/8 фіналу Кубка Італії проти Аталанти (0:4) через застуду.
Проте обидва футболісти вже повернулися до тренувань у загальній групі команди Даніеле Де Россі.
Свій найближчий матч Дженоа проведе проти Удінезе – гра запланована на 8 грудня.