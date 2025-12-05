Італія

Українець пропустив кубковий матч через застуду.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський та захисник Стефано Сабеллі відновили своє здоров'я та зможуть повернутися на поле у ​​найближчому матчі. Про це повідомляє Tuttumercatoweb.

Нагадаємо, українець разом із італійцем пропустили минулий матч 1/8 фіналу Кубка Італії проти Аталанти (0:4) через застуду.

Проте обидва футболісти вже повернулися до тренувань у загальній групі команди Даніеле Де Россі.

Свій найближчий матч Дженоа проведе проти Удінезе – гра запланована на 8 грудня.