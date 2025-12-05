Італія

Форвард Ювентуса розпочне реабілітацію вже 5 грудня.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович переніс успішне хірургічне втручання через відрив сухожилля лівого привідного м’яза. Про це повідомив офіційний сайт туринського клубу.

Операцію провела медична команда під керівництвом професора Ернеста Шилдерса у Лондоні за присутності клубного лікаря Марко Фреші. Ювентус зазначив, що процедура минула без ускладнень, а з 5 грудня футболіст розпочне програму реабілітації.

Строки відновлення клуб не уточнив. Водночас Sky Sport Italia повідомляє, що на повне одужання Влаховичу може знадобитися приблизно 14 тижнів.

У поточному сезоні сербський нападник провів 17 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.