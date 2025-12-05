Італія

Рома розглядає можливість оренди португальського нападника Фабіо Сілви.

Центральний нападник дортмундської Боруссії Фабіо Сілва може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Як повідомляє Corriere dello Sport, Рома розглядає можливість оренди 23-річного португальця.

Ймовірно, до угоди буде включено обов'язкове право викупу. У випадку успішного трансферу Сілви, римляни відмовляться від трансферу нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзее.

У нинішньому сезоні Сілва зіграв у 12 матчах у всіх турнірах, відзначився одним голом і записав на свій рахунок дві результативні передачі. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість форварда у 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Рома планує продовжити контракт із Челіком до 2029 року.