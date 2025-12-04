Італія

Визначився ще один чвертьфіналіст турніру.

Болонья у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії на своєму полі вирвала перемогу над Пармою з рахунком 2:1.

Команда Вінченцо Італьяно пропустила першою, коли на 13 хвилині голом відзначився Адріан Бенедичак, проте на 38 хвилині цифри на табло зрівняв Джон Роу.

Перемогу Болоньї та путівку до чвертьфіналу турніру забезпечив забитий м'яч у виконанні Сантьяго Кастро на 89 хвилині, який вийшов на заміну на 70 хвилині.

Болонья — Парма 2:1

Голи: Роу, 38, Кастро, 89 — Бенедичак, 13.

Болонья: Равалья — Лікоянніс, Геггем, Лукумі, Гольм — Фергюсон, Сулемана (Побега, 70) — Роу (Домінгес, 70), Фаббіан (Одгор, 80), Бернардескі (Іммобіле, 80) — Даллінга (Кастро, 70).

Парма: Гвайта — Трабуккі (Естевес, 55), Тройло, Дель Прато — Левік, Кремаскі (Джурич, 86), Ордоньєс (Ернані, 86), Брічгі — Ондрейка (Орістаніо, 46), Бенедичак (Кутроне, 66).

Попередження: Побега — Кремаскі, Ернані.