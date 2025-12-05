П'ятниця, 5 грудня, 22:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Реал Ов'єдо до п'ятничної дуелі підходить на тлі ідентичних невдалих серій — чотири матчі без голів як загалом, так і конкретно вдома. У XXI столітті клуб тільки раз обіграв Мальорку (також шість нічиїх і чотири поразки на виїзді) і сталося це якраз на Естадіо Карлос Тартьєре. Команда Луїса Карріона потребує залікових балів для порятунку й сьогодні вона має набрати бодай один.

На відміну від свого суперника, який із Кубка Іспанії вилетів раундом раніше, Мальорка серед тижня дісталася 1/16 фіналу турніру, на виїзді обігравши Нумансію (3:2). Минулої суботи ж колектив Ягоби Аррасате втратив домашню звитягу над Осасуною (2:2). Погано виступаючи поза власним полем острівний клуб навряд чи зуміє збільшити свій відрив від зони вильоту за рахунок матчу проти Реала Ов'єдо.

Субота, 6 грудня, 15:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Серед тижня Вільярреал тільки в серії пенальті дотиснув Антоніано у виїзному матчі Кубка Іспанії. Тепер клуб націлений на продовження солідної безпрограшної серії у поєдинках із Хетафе (8В, 5Н). Минулої неділі підопічні Марселіно на виїзді вирвала звитягу над Реалом Сосьєдад (3:2), яка для них була п'ятою поспіль у Ла Лізі.

Як і Вільярреал, Хетафе не без проблем дістався наступного раунду Кубка країни. Команда Хосе Бордаласа в додатковий час довершила виїзний камбек у матчі проти Навалькарнеро (3:2). У чемпіонаті ж клуб туром раніше впорався вдома з Ельче (1:0), однак його спроможність у суботу бодай відібрати очки в нині стабільнішого суперника викликає значні сумніви.

прогноз 2:0

Субота, 6 грудня, 17:15. Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Після першої за понад рік серії з трьох поразок у Ла Лізі Алавес на виїзді розібрався з Португалете (3:0) у Кубку Іспанії. Тепер клуб має намір утретє поспіль обіграти Реал Сосьєдад. Колектив Едуардо Коудета саме вдома набрав 11 з 15-ти своїх очок і попри нещодавні невдачі його здатність у суботу досягнути принаймні нічийного результату не слід недооцінювати.

Туром раніше безпрограшна серія Реала Сосьєдад у чемпіонаті (3В, 2Н) перервалася домашньою поразкою від Вільярреала (2:3). Після цього підопічні Серхіо Франсіско теж подолали 1/32 фіналу Кубка країни, обігравши Реус на виїзді (2:0). У суботу чимало буде залежати від готовності Алавеса стримати суперника, який у попередніх п'яти матчах Ла Ліги відзначився 11-ма голами.

прогноз 1:1

Субота, 6 грудня, 19:30. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья

Субота, 6 грудня, 22:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао

Неділя, 7 грудня, 15:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Ельче серед тижня ледь обіграв Кінтанар у виїзній дуелі Кубка Іспанії завдяки голу в додатковий час (2:1), а туром чемпіонату раніше поразкою від Хетафе на виїзді (0:1) продовжив свою серію без перемог до семи поєдинків (3Н, 4П). Тим не менш, вдома команда Едера Сарабії у Ла Лізі-2025/26 ще не програвала, 13 із 16-ти очок набравши саме на Естадіо Мартінес Валеро.

Жирона з Кубка навпаки вилетіла, ставши для Оуренсе другою після Реала Ов'єдо жертвою з Ла Ліги. Колектив Мічела поступилися з рахунком 1:2 на виїзді. Раніше відібравши очки в Реала Мадрид і Реала Бетіс, клуб сподіватиметься зачепитися за позитивний для себе результат і в матчі проти суперника, якого з 2022 року обіграв тричі поспіль.

прогноз 2:1

Неділя, 7 грудня, 17:15. Камп де Месталья, Валенсія

Валенсія в драматичній розв'язці виїзного матчу проти Картахени в Кубку Іспанії вирвала звитягу (2:1) за рахунок гола наприкінці додаткового часу. Раніше підопічні Карлоса Корберана на виїзді зіграли внічию з Райо Вальєкано (1:1), вперше в сезоні уникнувши поразок у трьох поспіль поєдинках Ла Ліги (1В, 2Н). Успіх у неділю дозволить господарям поля обійти свого суперника в турнірній таблиці.

Впоравшись з Естремадурою на виїзді (2:1) наступного раунду Кубка країни дісталася й Севілья. Сталося це після домашньої для команди Матіаса Алмейди поразки від Реала Бетіс у міському дербі (0:2), а також загалом п'ятої у попередніх шести турах Ла Ліги. Свого недільного суперника клуб не перемагав протягом чотирьох матчів, тож саме гості будуть андердогами.

прогноз 1:1

Неділя, 7 грудня, 19:30. RCDE Стедіум, Корнелья де Льобрегат/Ель-Прат де Льобрегат

Еспаньйол поступився Балеарес на виїзді (1:0), попрощавшись із Кубком Іспанії. Тепер колектив Маноло Гонсалеса повністю зосередиться на чемпіонаті, продовжуючи мріяти про завершення кампанії у топ-6 після перемог у двох попередніх турах. Свого майбутнього суперника клуб із Барселони сподіватиметься здолати вчетверте поспіль.

Шлях Райо Вальєкано в Кубку країни продовжився завдяки пізньому виїзному голу у ворота Реала Авіли в додатковий час (2:1). Нещодавно видавши серію з трьох поспіль нічиїх у чемпіонаті, підопічні Іньїго Переса мають намір трохи наблизитися до єврокубкової зони, хоча нещодавні нестабільні виступи поза власним полем можуть бути для них поганим знаком.

прогноз 2:1

Неділя, 7 грудня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Понеділок, 8 грудня, 22:00. Естадіо Ель-Садар, Памплона

Осасуна туром раніше хоч і вирвала виїзну нічию з Мальоркою (2:2), але її безвиграшна серія в чемпіонаті продовжилася до шести матчів (2Н, 4П). Після цього команда Алессіо Ліші гостювала в Ебро в Кубку Іспанії і святкувала перемогу в результативній дуелі (5:3). У здобутті очок здебільшого спираючись саме на домашні поєдинки Ла Ліги, у понеділок ​клуб із Памплони розраховуватиме на максимум.

Домашня поразка від Атлетіка Більбао (0:2) була для Леванте четвертою поспіль у чемпіонаті й фатальною для вже колишнього головного тренера Хуліана Калеро. Без нього клуб із Валенсії на виїзді скромно здолав Сьєсу (1:0) і дістався наступного раунду Кубка Іспанії. Тепер колектив Вісенте Іборри/Альваро дель Мораля намагатиметься вирватися із зони вильоту за рахунок звитяги над конкурентом у боротьбі за виживання.

прогноз 1:0

