Італія

Великі клуби не знайшли підтримки у маленьких.

Клуби італійської Серії А проголосували проти зменшення кількості команд у лізі до 18-ти. Про це повідомляє журналіст Бен Якобс.

За інформацією джерела, 16 команд проголосували проти пропозиції скоротити кількість учасників Серії А. "За" виступили туринський Ювентус, Інтер, Мілан та Рома.

Зараз у чемпіонаті Італії виступає 20 клубів.

Раніше повідомлялося, що компанія Enilive стане новим титульним спонсором Серії А з наступного сезону.