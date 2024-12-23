Італія

Галліані швидко знайшов заміну Несті.

Монца оголосила про призначення нового головного тренера команди. Їм став колишній захисник збірної Італії Сальваторе Боккетті.

38-річний фахівець змінив на цій посаді Алессандро Несту. Контракт розрахований до 30 червня 2027 року.

Раніше в якості тренера Боккетті працював з молодіжними командами Верони та був членом тренерського штабу основної команди.

Наразі Монца посідає останнє місце в турнірній таблиці італійської Серії, набравши 10 пунктів після 17 зіграних турів.