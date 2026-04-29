Італія

Півзахисник може залишити клуб за 30 млн євро.

Італійський Мілан оцінив півзахисника Юссуфа Фофана у 30 мільйонів євро. За інформацією джерел, інтерес до 27-річного хавбека, який не входить у плани клубу на наступний сезон, виявляють неназвані команди з АПЛ та французької Ліги 1.

Юссуф Фофана приєднався до Мілан у 2024 році, перейшовши з Монако та підписавши контракт на чотири роки.

У поточному сезоні півзахисник провів 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 3 результативними передачами.

Наразі Мілан займає 3-тє місце в турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч команда Массіміліано Аллегрі проведе 3 травня проти Сассуоло.