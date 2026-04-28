Форвард планує залишити Наполі після конфлікту з клубом.

Форвард Наполі Ромелу Лукаку визначився з бажаним варіантом продовження кар’єри. За інформацією журналіста Маттео Моретто, бельгієць хоче перейти до Мілану. Очікується, що влітку нападник залишить неаполітанський клуб на тлі конфлікту з керівництвом.

При цьому варіант із поверненням до Інтер наразі не розглядається — двері для Лукаку там фактично зачинені. Таким чином, саме Мілан виглядає найбільш імовірним напрямком для продовження кар’єри гравця.

📰 @MatteMoretto: For now, Lukaku is not an option for AC Milan! pic.twitter.com/p1d4Fx5vK5 — Milan Posts (@MilanPosts) April 27, 2026

Наразі невідомо, чи ведуться офіційні переговори між сторонами, однак агенти футболіста можуть найближчим часом запропонувати його послуги “россонері”.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів лише 7 матчів за Наполі, у яких забив один м’яч. Значну частину сезону він пропустив через проблеми зі здоров’ям.