Форвард планує залишити Наполі після конфлікту з клубом.
28 квітня 2026, 13:01
Форвард Наполі Ромелу Лукаку визначився з бажаним варіантом продовження кар’єри. За інформацією журналіста Маттео Моретто, бельгієць хоче перейти до Мілану. Очікується, що влітку нападник залишить неаполітанський клуб на тлі конфлікту з керівництвом.
При цьому варіант із поверненням до Інтер наразі не розглядається — двері для Лукаку там фактично зачинені. Таким чином, саме Мілан виглядає найбільш імовірним напрямком для продовження кар’єри гравця.
Наразі невідомо, чи ведуться офіційні переговори між сторонами, однак агенти футболіста можуть найближчим часом запропонувати його послуги “россонері”.
У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів лише 7 матчів за Наполі, у яких забив один м’яч. Значну частину сезону він пропустив через проблеми зі здоров’ям.