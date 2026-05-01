Ліга Європи

Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 30 квітня 2026 року.

Брага здобула драматичну перемогу над Фрайбургом у першому півфінальному матчі Ліги Європи — 2:1.

Господарі швидко вийшли вперед: вже на старті зустрічі відзначився Демір Еге Тикназ. Втім, німецький клуб оперативно відповів — на 8-й хвилині рахунок зрівняв Вінченцо Гріфо.

Ще до перерви Брага мала шанс знову повести в рахунку, але Родріго Саласар не реалізував пенальті — його удар парирував голкіпер гостей Ноа Атуболу.

У другому таймі португальці зазнали кадрової втрати — через травму поле залишив капітан Рікарду Орта. Попри це, команда продовжувала шукати переможний гол.

Коли здавалося, що матч завершиться внічию, Брага вирвала перемогу вже у компенсований час — вирішальний м’яч забив Маріо Доржелес.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Німеччині. Іншу путівку до фіналу розіграють Астон Вілла та Ноттінгем Форест.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брага — Фрайбург у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Голи: Тікназ, 8, Доржелес, 90+2 — Гріфо, 16.

Брага: Горнічек — Карвалью, Олівейра, Лагербільке, Гомес — Тікназ, Моутінью, Горбі — Орта (Доржелес, 26), Саласар (Наварро, 72) — Віктор.

Фрайбург: Атуболу — Макенго, Лінгарт, Гінтер, Трой — Манзамбі, Еггештайн — Гріфо (Шергант, 81), Сузукі (Шелер, 81), Бесте — Матанович.

Попередження: Карвалью, Гомес — Гріфо, Лінгарт, Макенго.

На 45+2 хвилині Родріго Саласар (Брага) не реалізував пенальті.