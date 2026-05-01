Іспанський форвард "вершкових" може змінити клуб цього літа.
01 травня 2026, 00:50
Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного іспанця зацікавлена дортмундська Боруссія, а також туринський Ювентус та Рома.
Крім цього, є інтерес з боку клубів англійської Прем'єр-ліги, але конкретні імена команд не називаються.
Раніше була інформація, що "вершкові" готові відпустити молодого форварда за 60 мільйонів євро.
Цього сезону Гарсія провів 34 матчі, в яких забив шість голів і віддав дві гольові передачі.