Перемовини між сторонами продовжуються.
Федеріко Дімарко, Getty Images
28 квітня 2026, 11:16
Захисник Інтера Федеріко Дімарко може продовжити свої виступи у складі "нерадзуррі" у найближчі сезони. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" запропонувало 28-річному вихованцеві новий контракт до літа 2030 року з покращеною зарплатою.
На даний момент перемовини між сторонами продовжуються, а контракт діючий футболіста розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону Дімарко провів 43 матчі, в яких забив сім голів та віддав 18 гольових передач.
Після 34 турів Інтер лідирує у Серії А, випереджаючи Наполі на десять очок.
Раніше повідомлялося, що Дімарко встановив історичний рекорд Серії А за асистами.