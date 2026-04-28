Перемовини між сторонами продовжуються.

Захисник Інтера Федеріко Дімарко може продовжити свої виступи у складі "нерадзуррі" у найближчі сезони. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" запропонувало 28-річному вихованцеві новий контракт до літа 2030 року з покращеною зарплатою.

На даний момент перемовини між сторонами продовжуються, а контракт діючий футболіста розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Дімарко провів 43 матчі, в яких забив сім голів та віддав 18 гольових передач.

Після 34 турів Інтер лідирує у Серії А, випереджаючи Наполі на десять очок.

