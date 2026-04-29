Бельгієць не планує покидати клуб влітку та хоче повноцінно проявити себе після травми.

Атакуючий півзахисник Наполі Кевін Де Брюйне, найімовірніше, залишиться в італійському клубі щонайменше ще на один сезон. Про це повідомляє журналіст Sky Франческо Модуньо.

За інформацією джерела, 34-річний бельгієць задоволений життям у Неаполі разом із родиною та не розглядає варіант відходу під час літнього трансферного вікна. Його чинний контракт передбачає подальше перебування в команді до літа 2027 року, і сам футболіст налаштований його виконати.

Поточний сезон для Де Брюйне виявився непростим через серйозну травму задньої поверхні стегна, яка вибила його з гри на кілька місяців. Через це він не зміг повною мірою проявити себе в Серії А та єврокубках: на рахунку КДБ 18 матчів, 5 голів та 3 асисти за неаполітанців.

Наступну кампанію бельгієць розглядає як можливість для своєрідного реваншу — він прагне залишити більш вагомий слід у команді перед можливими змінами в майбутньому. Остаточні рішення щодо складу Наполі, як очікується, будуть ухвалені вже після завершення сезону.