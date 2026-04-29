Майбутнє Раффаеле Палладіно на чолі Аталанти опинилося під питанням. Керівництво клубу незадоволене останніми результатами команди та всерйоз розглядає варіант зі зміною головного тренера вже після завершення сезону.

Раффаеле Палладіно очолив бергамасків у листопаді минулого року, підписавши контракт на два роки. Під його керівництвом команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зазнала нищівної поразки від Баварія (1:6, 1:4).

Форма Аталанти останнім часом викликає занепокоєння: лише дві перемоги в останніх 12 матчах у всіх турнірах. Окрім того, команда вибула з Кубка Італії, поступившись у півфіналі Лаціо.

У турнірній таблиці Серії А клуб із Бергамо посідає 7-ме місце, маючи 54 очки після 34 турів. Свій наступний матч команда проведе 2 травня проти Дженоа.