Італія

Фланговий нападник може залишитися в Іспанії.

Ювентус оцінює орендованого Атлетіко Мадрид лівого вінгера Ніко Гонсалеса в 28-30 млн євро, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 28-річний аргентинець хотів би залишитися в Іспанії. У той же час клуби поки що мають різні погляди на трансферну вартість гравця.

За даними Скіри, нинішня пропозиція Атлетіко передбачає виплату 20-22 млн євро + бонуси, за рахунок яких ціна переходу флангового нападника Ювентуса може досягнути позначки в 25 млн. Очікується, що найближчим часом мадридці й туринці проведуть нові переговори.

Контракт Гонсалеса з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2029 року. За "рохібланкос" у ході поточної кампанії Ніко провів 37 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами.

Зазначимо, що лівого вінгера не було в заявці на вчорашній поєдинок 1/2 фіналу плейоф Ліги чемпіонів-2025/26, в якому підопічні Дієго Сімеоне вдома зіграли внічию з Арсеналом.