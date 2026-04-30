Італійський півзахисник "сорок" планує продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, попри інтерес із боку клубів Серії А.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі не планує повертатися до Серії А у найближче трансферне вікно. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Згідно з інформацією джерела, 25-річний хавбек хоче залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Він входить до шорт-листа провідних клубів і налаштований перейти на більш високий рівень. Романо підкреслив, що найближчим часом з'явиться більше новин щодо майбутнього італійця.

У сезоні-2025/26 Тоналі взяв участь у 50 матчах в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та сімома результативними передачами. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість півзахисника у 80 мільйонів євро.

Наступний поєдинок "сороки" проведуть 2 травня о 17:00 проти Брайтона.