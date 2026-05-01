Ліга конференцій

Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 30 квітня 2026 року.

Донецький Шахтар у першому півфінальному матчі Ліги конференцій поступився Крістал Пелес (1:3).

Підопічні Олівера Гласнера відкрили рахунок вже на першій хвилині зусиллями Ісмаїли Сарра, який забив найшвидший гол в історії цього єврокубкового турніру.

Потім на старті другого тайму команда Арди Турана зрівняла цифри на табло завдяки голу Олега Очеретька.

Однак, незважаючи на атакувальну гру "гірників", Крістал Пелес знову вийшов вперед — на 58 хвилині голом відзначився Дайчі Камада, а на 84 хвилині остаточну крапку в матчі поставив Йорген Странд Ларсен.

Матч-відповідь в Англії пройде 7 травня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Крістал Пелес у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Шахтар — Крістал Пелес 1:3

Голи: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Странд Ларсен, 84.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Бондаренко, 74), Очеретько (Назарина, 83), Марлон Гомес (Ізакі, 65) — Аліссон, Еліас (Траоре, 83), Егіналду (Невертон, 74).

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада (Лерма, 90), Мітчелл — Сарр, Піно (Джонсон, 73) — Матета (Странд Ларсен, 65).

Попередження: Очеретько, Вінісіус, Педріньйо Азеведо — Піно, Канво.