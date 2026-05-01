Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелас.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (1:3).

"Можу сказати, що ми демонстрували гарну гру та свій футбол. Просто вирішили ті маленькі деталі, у яких потрібно було відіграти більш сконцентровано окремі епізоди, і гадаю, що подібних нагод у суперника могло не трапитися.

З приводу кутового і забитого гола: це награна комбінація? Так, це було награно. Напередодні матчу були стандарти, і ми розбирали суперника: як він захищається та які має слабкі зони.

Нічого особливого після голу на першій хвилині не відчули. Продовжили, незважаючи на пропущений м’яч, сконцентрувалися виключно на власній грі. Це ще не кінець", — наводить слова Очеретька прес-служба клубу.

