Італія

Форвард близький до відновлення після травми литкового м’яза.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до повернення після травми. 28-річний форвард вже завтра може відновити тренування в загальній групі напередодні матчу проти Парми. Водночас його фізичний стан та готовність до гри оцінюватиме медичний штаб “нерадзуррі”.

Нагадаємо, раніше Лаутаро Мартінес отримав пошкодження литкового м’яза на штучному газоні в Норвегії у першому стиковому матчі з Буде-Глімтом (1:3) у плейоф Ліга чемпіонів УЄФА, після чого вже встиг повернутися на поле в поєдинку проти Роми (5:2).

У поточному сезоні Лаутаро Мартінес провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 4 результативні передачі.

Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 79 очок. У наступному турі команда 3 травня прийме Парми.