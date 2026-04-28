Італія

Майбутнє наставника вирішиться після зустрічі з президентом у травні.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте ухвалить рішення щодо свого майбутнього після завершення сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, ключова зустріч між наставником і президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом запланована на травень. Саме після неї стане зрозуміло, чи продовжить Конте роботу в неаполітанському клубі.

Водночас керівництво Наполі вже опрацьовує можливі варіанти на випадок відходу тренера. Серед кандидатів на заміну розглядаються Мауріціо Саррі та Енцо Мареска.

Конте очолює Наполі з літа 2024 року і вже встиг привести команду до чемпіонства в Серії А. Однак його подальше майбутнє наразі залишається відкритим.