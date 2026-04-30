Італія

Клуб готує зміну тренера після провального відрізку сезону.

Колишній тренер Болоньї та Ювентуса Тіаго Мотта може очолити бергамський клуб. За даними Tuttosport, невдалий виступ у Кубку Італії та ризик непотрапляння в єврокубки ставлять під сумнів майбутнє нинішнього наставника Раффаеле Палладіно.

Керівництво Аталанти вже сформувало шортлист кандидатів, і Мотта є пріоритетним варіантом. Сам фахівець віддає перевагу роботі в АПЛ, однак готовий розглянути пропозицію італійського клубу.

Раніше у березні Мотта також розглядався серед кандидатів на посаду тренера Тоттенгема, але тоді лондонців очолив Роберто Де Дзербі.