Захисник Лаціо відмовився продовжувати контракт і може змінити клуб уже влітку 2026 року.

Мілан продовжує активну роботу над трансфером центрального захисника Лаціо Маріо Хіла.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра. За його інформацією, іспанський оборонець остаточно відмовився від продовження контракту з римським клубом, чинна угода з яким розрахована до 2027 року.

Незважаючи на інтерес з боку Атлетіко Мадрид, Наполі та Ювентуса, саме Мілан наразі вважається фаворитом у боротьбі за гравця. Перші переговори між сторонами пройшли позитивно, що свідчить про готовність футболіста змінити клуб уже влітку 2026 року.

Лаціо оцінив свого захисника у 20 мільйонів євро. Водночас половина цієї суми відійде мадридському Реалу, який має право на 50% від майбутнього продажу гравця — така умова була закладена ще під час переходу Хіла до Серії А і може вплинути на хід перемовин.