Захисник Лаціо відмовився продовжувати контракт і може змінити клуб уже влітку 2026 року.
28 квітня 2026, 12:35
Мілан продовжує активну роботу над трансфером центрального захисника Лаціо Маріо Хіла.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра. За його інформацією, іспанський оборонець остаточно відмовився від продовження контракту з римським клубом, чинна угода з яким розрахована до 2027 року.
Незважаючи на інтерес з боку Атлетіко Мадрид, Наполі та Ювентуса, саме Мілан наразі вважається фаворитом у боротьбі за гравця. Перші переговори між сторонами пройшли позитивно, що свідчить про готовність футболіста змінити клуб уже влітку 2026 року.
Лаціо оцінив свого захисника у 20 мільйонів євро. Водночас половина цієї суми відійде мадридському Реалу, який має право на 50% від майбутнього продажу гравця — така умова була закладена ще під час переходу Хіла до Серії А і може вплинути на хід перемовин.