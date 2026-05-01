Ліга Європи

Астон Вілла зазнала мінімальної поразки від Ноттінгема у першому півфінальному матчі Ліги Європи — 0:1.

У першому таймі команди діяли обережно та не змогли відкрити рахунок. Після перерви гра пожвавилася, і вирішальний момент настав у середині другого тайму: нападник Кріс Вуд реалізував пенальті та приніс "лісникам" перемогу.

Команда Унаї Емері намагалася відігратися в заключні хвилини, однак оборона господарів вистояла.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на полі Астон Вілла. Інший фіналіст турніру визначиться у протистоянні Брага — Фрайбург.

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 1:0

Гол: Вуд, 71 (пен).

Ноттінгем Форест: Ортега — Вільямс, Морату, Міленкович, Айна (Ебботт, 75) — Гіббс-Вайт, Андерсон, Домінгес, Гатчінсон — Вуд, Ігор Жезус (Єйтс, 90).

Астон Вілла: Мартінес — Дінь (Дуглас Луїз, 79), Торрес, Конса, Кеш — Тілеманс, Онана (Богард, 55) — Буендія (Матсен, 79), Роджерс, Макгінн (Санчо, 79) — Воткінс.

Попередження: Тілеманс.