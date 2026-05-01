Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Маленьке футбольне диво — це сам факт того, що український клуб у нинішніх реаліях присутній на півфінальній стадії єврокубку. Тоді як великим футбольним дивом став би його вихід до вирішальної зустрічі, а справжньою фантастикою — узагалі перемога. Після першої частини дуелі проти лондонського Крістал Пелес донецький Шахтар близький до того, щоб зупинитись саме на "маленькій" формі. Але до таких думок підштовхує лише рахунок першої зустрічі, тоді як її наповнення навряд чи залишило у вболівальників виключно гіркий слід по собі. Скоріше, дуже стримано оптимістичний. Могло б бути й краще, але, як відомо, третій — зайвий. І саме це було чи не найбільшим розчаруванням вечора четверга.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні Кракова (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,0. Воротар Шахтаря пропустив три голи. Наче й багато, але при цьому на рахунку Різника також три сейви, два з яких узагалі припали на єдиний епізод у суперників. Так, дійсно, гру Дмитра еталоном спокою назвати цього вечора було важко, але коли є високий рівень майстерності присутній, то все ж таки сподівання на останній рубіж залишаються.

Вінісіус Тобіас — 5,5. У атаці — добре, у захисті — не дуже. Так і відіграв цей матч правий фланговий захисник команди Турана. І міг би почувати себе значно більш розкуто, якби не попередження за відверту помилку під час підкату проти Мітчелла, проти якого й відбувалась більша частина дуелей Вінісіуса. І, погодьтесь, гравець Пелес у ній не виглядав настільки страшно, як його змальовували аналітики перед матчем.

Валерій Бондар (5,0) — Микола Матвієнко (5,0) — 5,0. Шансів виграти силову боротьбу що в Матета, що потім у Странд Ларсена в пари центральних захисників Шахтаря не було апріорі за нормальних обставин, тож залишалось лише сподіватись, що вдасться уникнути непотрібних помилок. Не вдалось, і їхні наслідки одразу були відображені на табло, бо "склярі" такого не пробачають своїм суперникам.

Педріньйо Азеведо — 4,5. Дуже багато м’яча було в лівого флангового захисника Шахтаря в першому таймі, у чому проглядається тактичний задум Турана, але аж один удалий фінт проти Сарра Педро Енріке розміняв на десь чотири чи п’ять невимушених помилок у простих ситуаціях, коли просто дарував м’яч суперникам. Краще робота з м’ячем стала після перерви, але там уже й акцент гри Шахтаря змістився на протилежний бік поля.

Педріньйо да Сілва — 6,5. Атакувальний півзахисник Шахтаря зіграв так, як і мав зіграти, виходячи зі свого досвіду. Спокійний дриблінг, стабільний пас, однак, можливо, не вистачало від нього саме звичної гостроти у заключній третині атак. Хоча б стандарти, до моменту появи Назарини на полі, було кому виконувати. Так і прийшов єдиний гол "гірників".

Олег Очеретько — 7,0. Великий обсяг роботи як із м’ячем, так і в боротьбі за нього, виконав центральний півзахисник, за що отримав приємний бонус від футбольної долі у вигляді забитого м’яча.

Марлон Гомес — 6,5. Безумовним ризиком була поява на полі з перших хвилин бразильського центрального півзахисника на тлі відновлення від травми та вже наявної невдалої спроби зробити те саме в грі проти Полісся. І було помітно, наскільки людина банально скучила за футболом, бо за м’яч Марлон у вирі боротьби був готовий зчепитись навіть із своїми партнерами. Так, сумбурно, але цей сумбур ледь не подарував красень пас на порожні ворота для Егіналду в першому таймі, наприклад. А в тому, що повний матч йому Туран не дасть зіграти за жодних умов, і сумнівів не було.

Аліссон Сантана — 6,0. Можливо, надто пізно почав возити один в один своїх суперників бразилець, бо захист Пелес під час руху Аліссона з м’ячем на швидкості себе аж ніяк не почував упевнено. І також не вистачило більшої кількості передач на загострення, тоді як за відпрацювання в захисті бразильця можна лише похвалити — Вінісіусу ця підтримка зайвою не була.

Кауан Еліас — 5,5. Від нападника очікуємо голів. Ну або хоча б активної опозиції в боротьбі із захисниками. Із останнім проти Пелес годі було й чекати на дива від Еліаса, яких у підсумку й не траплялось, але кілька вдалих дій під час пресингу на чужій половині від нього таки мали місце. А от щодо "нападницької" роботи, то тут треба все ж таки швидше вирішувати питання з ударами. Із іншого боку — асист ніхто не скасовував, тут нарешті Кауан із користю для команди зіграв на ближній стійці під час кутового, а не як раніше траплялось у цьому євросезоні.

Егіналду — 6,0. Найбільша кількість ударів (5) серед гравців Шахтаря належить саме бразильському нападнику, і про що точно можна говорити, так це про те, що Муньйос був у шоці від того, наскільки високо вміє стрибати Егіналду з його явно не гренадерським зростом. Але цей фактор використати так і не вдалось, хоча нагоди були цілком непогані. А якби пощастило в тому епізоді на початку гри з ударом у падінні у воротарському, ух…

Ізакі Сілва — 6,0. Повірити в те, що тендітний бразилець щось зможе протиставити цим велетням у складі англійського клубу, було важко, але Ізакі своєю появою на полі на пів години часу все одно справив непогане враження через бажання чіплятись за кожен м’яч.

Невертон — 5,5. Ще один футболіст такого самого мініатюрного плану, і очевидно, що Невертон мав суттєві труднощі в плані боротьби із суперниками. Але, на відміну від того-таки Ізакі, м’яча в ногах цього бразильця таки було менше.

Артем Бондаренко — 6,0. Далеко не найзручніший матч для того, щоб у нього випускати гравця подібного плану, тож коли Бондаренко отримав трохи ігрового часу, то не дивно, що майже всі його передачі виконувались у бік від чужих воріт.

Єгор Назарина, Лассіна Траоре — пара заключних замін від Турана під стандарти на останніх хвилинах. І хто знає, чи не з’явились би ці гравці на полі з перших хвилин, якщо б тренер Шахтаря знав би заздалегідь, що його команда, наприклад, виконає якісь фантастичні 13 кутових, а суперник — усього один. Той-таки Назарина чи не з першої спроби стандарту знайшов голову Матвієнка, якщо ми вже кажемо про ефективність такого рішення.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.