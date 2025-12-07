Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 7 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 14-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 7 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Неаполітанський Наполі й туринський Ювентус проведуть центральний матч чергового туру чемпіонату Італії на тлі своїх домашніх успіхів у Кубку країни. "Б'янконері" без проблем упоралися з Удінезе (2:0), тоді як "адзуррі" в поєдинку з Кальярі бажаного досягнули тільки в серії пенальті (9:8), спочатку обмінявшись голами в основний час.

Тижнем раніше команда Антоніо Конте гостювала в Римі. Тоді гол Давіда Нереса приніс Наполі важливу звитягу над Ромою (1:0), яка дозволила "адзуррі" уникнути погіршення погіршити ситуації із захистом чемпіонського титулу. Тепер неаполітанці сподіваються обіграти й туринців, які до сьогоднішньої дуелі підходять із серією з шести поразок на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Після призначення Лучано Спаллетті Ювентус ще не програвав (4В, 3Н), а позаминулої суботи, здолавши вдома Кальярі (2:1) за рахунок дубля Кенана Їлдиза, "б'янконері" продовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті до п'яти матчів (3В, 2Н). Тим не менш, недільний суперник туринців у 2025 році не поступався на власному полі, зокрема впоравшись якраз із ними ж у січні, тож попереду вкрай непростий виклик.

Окремої уваги вартий той факт, що головні тренери клубів Конте й Спаллетті простоятимуть один одному вперше. За версією букмекерів, більші шанси на успіх у майбутній дуелі мають підопічні Антоніо. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.56, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.14. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.02.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Ельмас, Мактоміней, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, Міретті, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Девід

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА