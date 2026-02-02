Іспанія

Нігерієць гратиме в столиці Іспанії.

Мадридський Атлетіко оформив трансфер вінгера Адемоли Лукмана з італійської Аталанти. Про це повідомляє офіційний сайт «матрацників».

Зазначається, що сума переходу склала 35 + 5 мільйонів євро в якості різноманітних бонусів. З самим гравцем підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року.

За Аталанту Лукман виступав з 2022-го року. За цей час він загалом відіграв за «богиню» 137 матчів, забив 55 голів та віддав 27 результативних передач.