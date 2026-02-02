Німеччина

Французький захисник вирішив залишитися в Мюнхені попри інтерес інших клубів.

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано дав згоду на підписання нового контракту з мюнхенським клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Чинну угоду буде продовжено до літа 2030 року.

За інформацією джерела, всі клуби, які проявляли інтерес до французького футболіста, вже поінформовані про його рішення.

27-річний Упамекано задоволений своїм становищем у Баварії, а керівництво клубу та сторона гравця доклали значних зусиль, щоб домовленість була досягнута.

Новий контракт стане важливим підсиленням для Баварії з огляду на стабільну роль захисника в команді. У поточному сезоні Упамекано провів 26 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом та однією результативною передачею, а також отримав вісім жовтих карток.

Портал Transfermarkt оцінює французького центрбека в 70 мільйонів євро. Його поточний контракт із "червоними" чинний до літа 2026 року, проте цю угоду буде продовжено.