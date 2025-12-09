Італія

Гравець Дженоа поділився емоціями після перемоги над Удінезе та пояснив трансформацію команди.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився враженнями від перемоги над Удінезе (2:1) у 14-му турі Серії А. У цій зустрічі хавбек відзначився голом з пенальті, перервавши невдалу серію команди з нереалізованих 11-метрових ударів.

Маліновський зазначив, що результат має стати точкою відліку для Дженоа:

"Будемо сподіватися, що ми рухатимемося вперед, що більше не припускатимемося помилок. Ця серія пенальті — просто кошмар. Десь невдача, десь невдалі удари, десь хороша гра воротаря. Це частина футболу. Тож сподіватимемося, що від цього моменту, від цього матчу ми рухатимемося вперед і більше не припускатимемося помилок".

Окремо українець виділив зміни у грі команди:

"У чому секрет нового Дженоа? Мені здається, ми тепер граємо з більшою енергією. Видно, що ми боремося за всіх, ми — разом. Думаю, побільшало віри, ось так все і відбувається. Думаю, всі вірять, команда вірить", — сказав Руслан в інтерв’ю DAZN.



Завдяки цій перемозі Дженоа піднялося на 14-е місце в Серії А.