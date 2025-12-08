Італія

Українець вивів свою команду вперед.

В рамках 14 туру італійської Серії А Удінезе в Удіне приймає Дженоа.

На 34-й хвилині матчу український півзахисник «грифонів» Руслан Маліновський вивів свою команду вперед реалізувавши пенальті.

Зараз в матчі йде перерва. Рахунок залишається на користь команди Даніеле Де Россі 1:0.

Цього сезону Руслан Маліновський відіграв за Дженоа 13 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.