Італія

Гравець не має ігрової практики після літнього трансферу.

Італійський Наполі одразу після здобуття чемпіонського титулу наприкінці минулого сезону почав активну поведінку на трансферному ринку, наслідком якої стала певна кількість переходів гравців, які зрештою для всіх сторін можна називати невдалими вже за пів року потому.

Один з яскравих прикладів — італійський центральний захисник Лука Маріануччі, за якого Емполі отримав 9 млн євро, а 21-річний футболіст у підсумку відіграв лише один матч проти Мілана ще в п’ятому турі (1:2) за цей час.

Оскільки гравець достатньо молодий, то інші клуби розуміють ситуацію, за якої він навряд чи відмовиться від більшого ігрового досвіду в другій частині сезону.

Кремонезе, генуезький Дженоа, Торіно та сардинський Кальярі саме такої логіки й дотримуються, коли говорять про власну зацікавленість у футболісті.