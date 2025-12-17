Італія

Клуб із Сардинії розглядає варіант оренди форварда на шість місяців.

Кальярі звернувся до Наполі з запитом щодо можливого переходу нападника Лоренцо Лукки. Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мова йде про оренду 25-річного форварда терміном на шість місяців.Кальярі розглядає Лукку як варіант підсилення атакувальної лінії у другій половині сезону.

Поки що сторони обмежилися попереднім запитом, без конкретної пропозиції. Остаточне рішення щодо майбутнього Лоренцо Лукки залежатиме від позиції Наполі та самого гравця, який не отримує вдосталь ігрового часу в Неаполі.

Так, у поточному сезоні Лукка провів лише 561 хвилину в 18 матчах, в яких забив два голи.

Цікаво, що фактично Лоренцо Лукка зараз перебуває у Наполі також на правах оренди, проте неаполітанці зобов'язані його викупити згідно з угодою з Удінезе під час минулого літнього трансферного вікна (9 млн євро — оренда, 26 млн євро — обов'язковий викуп).