Італія

Генуезький клуб зробив запит щодо боснійського нападника, а ключову роль у трансфері може зіграти Даніеле Де Россі.

Боснійський нападник Едін Джеко може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє інсайдер Нікола Скіра, Фіорентина отримала запит від Дженоа щодо можливого переходу 39-річного форварда.

За інформацією джерела, генуезький клуб розглядає варіант із підписанням досвідченого центрального нападника, а кандидатура Джеко є однією з пріоритетних. Важливу роль у потенційному трансфері може зіграти головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі, який добре знайомий з боснійцем ще за спільними виступами в Ромі.

Джеко приєднався до Фіорентини перед стартом сезону 2025/26, однак не став ключовим гравцем команди. У поточному сезоні нападник провів 17 матчів у всіх турнірах, сім разів виходив у стартовому складі, сумарно зіграв 652 хвилини та забив два голи.

Наразі Дженоа посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 14 очок, тоді як Фіорентина з шістьма балами замикає таблицю чемпіонату.

Нагадаємо, що у складі Дженоа також виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський, навколо якого останнім часом з’являються чутки про інтерес з боку Інтера та Ювентуса.