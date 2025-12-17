Генуезький клуб зробив запит щодо боснійського нападника, а ключову роль у трансфері може зіграти Даніеле Де Россі.
Едін Джеко, getty images
17 грудня 2025, 16:37
Боснійський нападник Едін Джеко може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє інсайдер Нікола Скіра, Фіорентина отримала запит від Дженоа щодо можливого переходу 39-річного форварда.
За інформацією джерела, генуезький клуб розглядає варіант із підписанням досвідченого центрального нападника, а кандидатура Джеко є однією з пріоритетних. Важливу роль у потенційному трансфері може зіграти головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі, який добре знайомий з боснійцем ще за спільними виступами в Ромі.
Джеко приєднався до Фіорентини перед стартом сезону 2025/26, однак не став ключовим гравцем команди. У поточному сезоні нападник провів 17 матчів у всіх турнірах, сім разів виходив у стартовому складі, сумарно зіграв 652 хвилини та забив два голи.
Наразі Дженоа посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 14 очок, тоді як Фіорентина з шістьма балами замикає таблицю чемпіонату.
Нагадаємо, що у складі Дженоа також виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський, навколо якого останнім часом з’являються чутки про інтерес з боку Інтера та Ювентуса.