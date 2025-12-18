Італія

Бреннана Джонсона може змінити клубну прописку вже в січні через брак ігрової практики

Боротьба за талановитого вінгера Тоттенгем Готспур Бреннана Джонсона загострюється.

Як повідомляє TeamTalk, Астон Вілла та Крістал Пелес уважно стежать за ситуацією навколо 24-річного гравця та готові зробити пропозицію уже під час зимового трансферного вікна. Попри те, що минулого сезону Джонсон став найкращим бомбардиром Тоттенгема з 18 голами, цього року його роль у команді суттєво зменшилася.

Після призначення Томаса Франка новим головним тренером валлієць лише шість разів виходив у старті в матчах Прем’єр-ліги та забив два гола із початку сезону. Оскільки Тоттенгем продовжує масштабну перебудову складу, майбутнє Джонсона в північному Лондоні виглядає дедалі туманнішим.Контракт гравця діє до 2026 року, тому клуб може розглянути пропозиції вже зараз, щоб не втратити ринкову вартість активу.

Головний тренер Вілли Унаї Емері відомий своїм вмінням перезапускати кар'єри гравців. Клуб шукає підсилення атаки, особливо на тлі ймовірного відходу Гарві Елліотта, який не зміг адаптуватися в Бірмінгемі після оренди з Ліверпуля.

Для Астон Вілли, яка веде боротьбу за топ-4 та успішно виступає в єврокубках, Джонсон є ідеальним кандидатом: він має досвід виступів в АПЛ, високу швидкість та універсальність на флангах.

Крістал Пелес також розглядає варіант із придбанням Джонсона, сподіваючись, що він стане ключовим елементом їхньої атаки. Можливий навіть варіант із орендою, якщо клуби не зможуть домовитися про повноцінний трансфер відразу.

Зимове вікно обіцяє бути гарячим для Бреннана Джонсона, оскільки зміна обстановки здається найкращим виходом для відновлення його кар'єри.