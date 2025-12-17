Італія

Форвард Ювентуса хоче зіграти проти Сассуоло та вже працює над поверненням у стрій.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович кілька днів тому розпочав етап відновлення після перенесеної операції. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, сербський форвард поки не може тренуватися на полі, однак активно залучений до життя команди: постійно перебуває поруч із партнерами, підтримує їх і залишається одним із лідерів колективу.

25-річний футболіст поставив собі конкретну мету — повністю відновитися до 22 березня 2026 року, коли Ювентус зіграє матч Серії A проти Сассуоло.

У поточному сезоні Влахович провів 17 матчів за туринський клуб, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.