Інше

Бруну відзначив капітана збірної Португалії.

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився про Кріштіану Роналду. Його слова наводить ESPN.

«Кріштіану продовжує залишатися гравцем дуже високого рівня у карному майданчику.

Він відволікає захисників та створює простір для інших гравців. Якщо Кріштіану не грає, а грає Гонсалу Рамуш, він сильний у пресингу і у діагональних переміщеннях.

Коли я не граю, а Бернарду Сілва грає на позиції «десятки», він дає більше володіння м'ячем, а я роблю більше завершальних передач. Це так. Всі гравці роблять свій внесок і забирають щось в інших.

Кріштіану такий самий, як і ми. Ми повинні вміти адаптуватися та посилювати якості один одного, щоб це пішло на користь національній команді.

Я знаю, люди думають, що ми граємо краще без Роналду, що гравці вільніші та гнучкіші. Я думаю, що якщо це відбувається, то це частково наша вина. Ми не турбуємося, якщо Кріштіану знаходиться на полі, тому що Кріштіану може нам допомогти», – сказав Фернандеш.