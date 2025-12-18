Бруну відзначив капітана збірної Португалії.
18 грудня 2025, 18:53
Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився про Кріштіану Роналду. Його слова наводить ESPN.
«Кріштіану продовжує залишатися гравцем дуже високого рівня у карному майданчику.
Він відволікає захисників та створює простір для інших гравців. Якщо Кріштіану не грає, а грає Гонсалу Рамуш, він сильний у пресингу і у діагональних переміщеннях.
Коли я не граю, а Бернарду Сілва грає на позиції «десятки», він дає більше володіння м'ячем, а я роблю більше завершальних передач. Це так. Всі гравці роблять свій внесок і забирають щось в інших.
Кріштіану такий самий, як і ми. Ми повинні вміти адаптуватися та посилювати якості один одного, щоб це пішло на користь національній команді.
Я знаю, люди думають, що ми граємо краще без Роналду, що гравці вільніші та гнучкіші. Я думаю, що якщо це відбувається, то це частково наша вина. Ми не турбуємося, якщо Кріштіану знаходиться на полі, тому що Кріштіану може нам допомогти», – сказав Фернандеш.