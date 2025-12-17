Італія

Переговорів щодо трансферу аргентинця вже цієї зими наразі не ведеться.

Аргентинський гранд Бока Хуніорс розглядає Пауло Дібалу як одну з головних трансферних цілей на 2026 рік. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, наразі жодних переговорів щодо можливого переходу форварда Роми під час зимового трансферного вікна не відбувається. Ідея повернення Дібали до Аргентини залишається лише мрією керівництва Бока Хуніорс на перспективу.

Пріоритетом самого футболіста є продовження виступів за Рому впродовж поточного сезону. Пауло Дібала планує оцінити своє майбутнє ближче до літа 2026 року, коли спливає термін його чинного контракту з римським клубом.

У сезоні-2025/26 32-річний аргентинець провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив одну гольову передачу. Ринкова вартість 32-річного футболіста становить вісім мільйонів євро за даними Transfermarkt.