Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нові імміграційні правила США не передбачають винятків для звичайних уболівальників з цих країн.

Уболівальники збірних Сенегалу та Кот-д’Івуару ризикують зіткнутися з серйозними труднощами під час планування поїздок на чемпіонат світу 2026 року в США. Причиною стали нові обмеження на в’їзд до країни, які були підписані президентом Дональдом Трампом.

Згідно з рішенням, громадянам низки держав, зокрема Сенегалу та Кот-д’Івуару, тимчасово заборонено в’їзд до США як за імміграційними, так і за неімміграційними візами, включно з туристичними та бізнес-візами. Саме ці категорії зазвичай використовують футбольні фанати для відвідування міжнародних турнірів.

Винятки в документі передбачені лише для гравців, тренерів та їхніх найближчих родичів, тоді як уболівальники таких пільг не мають. Раніше подібні обмеження вже застосовувалися щодо Ірану та Гаїті.

При цьому частина матчів обох африканських збірних відбудеться в Канаді, що залишає фанатам можливість побачити свої команди наживо за межами США. Представники футбольних федерацій, ФІФА та організатори ЧС-2026 наразі очікують офіційних роз’яснень щодо ситуації.