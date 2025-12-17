Італійський клуб пропонує оренду з опцією викупу, але англійців цікавить обов’язковий трансфер.
Ніклас Фюллькруг, Getty Images
17 грудня 2025, 19:19
Мілан подав офіційну пропозицію Вест Гему щодо переходу нападника Нікласа Фюллькруга. Про це повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, мова йдеться про оренду німецького форварда з опцією викупу. Наразі Вест Гем вивчає умови пропозиції всередині клубу та обговорює можливі варіанти розвитку ситуації.
Водночас лондонський клуб не в захваті від запропонованого формату угоди. У Вест Гемі воліли б бачити в контракті пункт про обов’язковий викуп гравця, а не лише опцію, що залишається на розсуд Мілана.
Цього сезону 32-річний Ніклас Фюллькруг відіграв за Вест Гем девʼять матчів (413 хвилин), в яких результативними діями він не відзначався.