Італійський клуб пропонує оренду з опцією викупу, але англійців цікавить обов’язковий трансфер.

Мілан подав офіційну пропозицію Вест Гему щодо переходу нападника Нікласа Фюллькруга. Про це повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мова йдеться про оренду німецького форварда з опцією викупу. Наразі Вест Гем вивчає умови пропозиції всередині клубу та обговорює можливі варіанти розвитку ситуації.

Водночас лондонський клуб не в захваті від запропонованого формату угоди. У Вест Гемі воліли б бачити в контракті пункт про обов’язковий викуп гравця, а не лише опцію, що залишається на розсуд Мілана.

Цього сезону 32-річний Ніклас Фюллькруг відіграв за Вест Гем девʼять матчів (413 хвилин), в яких результативними діями він не відзначався.