Массиміліано Аллегрі залучив молодь через кадрові проблеми перед поїздкою до Саудівської Аравії, де й пройде турнір.

Мілан визначився зі складом на матчі Суперкубка Італії та вирушає до Саудівської Аравії з п’ятьма футболістами молодіжних команд у заявці. Про це повідомляє Football Italia.

Головний тренер Массиміліано Аллегрі вирішив залучити юних гравців через низку кадрових втрат. Зокрема, нападник Сантьяго Хіменес не полетів із командою через проблеми з гомілкостопом, а участь захисника Маттео Габбії залишається під питанням — він може приєднатися до команди пізніше.

Серед викликаних молодих футболістів — 19-річний Максиміліан Ібрагімович, син легендарного Златана Ібрагімовича, який нині працює радником власників клубу. Також до заявки потрапили його партнери по Мілан Футуро Маттео Дуту та Валері Владіміров, а з команди Прімавери були викликані центральний півзахисник Емануеле Сала та вінгер Емануеле Борсані.

Нагадаємо, у півфіналі Суперкубка Італії Мілан зіграє проти Наполі. Матч відбудеться у четвер, 18 грудня, у Ер-Ріяді. Інший півфінал між Болоньєю та Інтером запланований на п’ятницю, а фінал турніру пройде в понеділок.