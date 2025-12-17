Італія

Захисник Інтера розпочне реабілітацію найближчими тижнями.

Крайній захисник міланського Інтера Дензел Думфріс успішно переніс операцію зі стабілізації лівого гомілкостопа. Про це повідомила пресслужба міланського клубу.

Хірургічне втручання відбулося у клініці Fortius у Лондоні. Після операції нідерландський вінгербек розпочне програму реабілітації, яка триватиме протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, 29-річний футболіст зазнав ушкодження у матчі Серії А проти Лаціо, який відбувся 9 листопада та завершився перемогою Інтера з рахунком 2:0. За інформацією Sky Sport, термін відновлення Думфріса може скласти від двох до трьох місяців.

У поточному сезоні Дензел Думфріс провів за Інтер 15 матчів у всіх турнірах та відзначився трьома забитими м’ячами.