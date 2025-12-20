Італія

Вилучення Чеккеріні і слабка реалізація моментів визначили гру на Олімпіко.

У матчі 17-го туру Серії А на Стадіо Олімпіко Лаціо та Кремонезе не змогли реалізувати гольові моменти й завершили поєдинок з рахунком 0:0. Єдиним драматичним епізодом стало вилучення Федеріко Чеккеріні.

Обидві команди мали кадрові проблеми: у Лаціо через дискваліфікації та травми не змогли грати кілька гравців, а Педро отримав рідкісний стартовий склад. У Кремонезе дискваліфікований Мартін Пайєро, а травмовані Коллоколо та Б’янкетті замінені у старті на Франческо Фоліно.

Гра була насичена моментами, проте воротарі обох команд діяли бездоганно. Федеріко Бонаццолі та Таті Кастелланос створювали загрози, проте Аудеро відбив усі удари, а удари Педро та Луки Пеллегріні проходили повз ворота. Після перерви Кастелланос та Бонаццолі продовжували перевіряти реакцію воротаря Кремонезе, але голів так і не було.

Вилучення Чеккеріні стало кульмінацією поєдинку: він збив Гендузі біля штрафного майданчика, а штрафний Катальді пролетів повз ворота.

Лаціо — Кремонезе 0:0

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Лаццарі, 82) — Гендузі, Катальді, Весіно (Белах'ян, 64) — Канчельєрі, Кастельянос, Педро (Нослін, 64)

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Фоліно (Чеккеріні, 70) — Барб'єрі (Флоріані Муссоліні, 88), Грассі (Вандепютте, 69), Бондо, Пеццелла — Йонсен (Дзербін, 76) — Бонаццолі (Санабрія, 76), Варді

Попередження: Педро, Романьйолі, Гендузі, Хіла — Грассі, Барб'єрі, Пеццелла

Вилучення: Чеккеріні, 90+4