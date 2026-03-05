Італія

Тренер національної команди намагається переконати вінгера Ліверпуля допомогти у матчі відбору на ЧС-2026.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прагне повернути до складу національної команди вінгера Ліверпуля Федеріко К’єзу.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, наставник італійців намагається переконати 28-річного футболіста приєднатися до команди перед матчем плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Північної Ірландії.

Востаннє К’єза виступав за збірну Італії під час Євро-2024. Раніше Гаттузо зазначав, що відсутність вінгера у складі команди була пов’язана з його власним рішенням.

