Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 4 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Італії-2025/26 у Римі місцевий Лаціо прийматиме Аталанту (перша з двох очних зустрічей).

СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У напружених матчах здолавши обох учасників минулорічного фіналу турніру, а саме Мілан і Болонью, Лаціо сподівається впоратися й з Аталантою, фіналістом Кубка Італії-2024/25. На тлі невдач у чемпіонаті "б'янкочелесті" ризикують удруге поспіль залишитися без єврокубків. Після 27-го туру команда Мауріціо Саррі йде 11-ю, 13-ма очками поступаючись замикаючому топ-6 Ювентусу.

Таким чином саме успіх у Кубку країни залишається для римського клубу єдиним варіантом дуже умовного, але порятунку невдалого сезону. У наразі останньому для себе фіналі турніру в 2019 році Лаціо обіграв саме суперника з Бергамо (2:0). Минулого місяця ж у Серії А "б'янкочелесті" поступилися йому на Стадіо Олімпіко (0:2) і тепер спробують помститися.

На відміну від столичного клубу, у чемпіонаті Аталанта активно бореться за представлення країни на міжнародній арені в наступному сезоні. Минулої неділі амбіції колективу Раффаеле Палладіно зазнали удару. "Нерадзуррі" не зуміли скористатися вилученням із боку Сассуоло у виїзному матчі й поступилися з рахунком 1:2, залишившись на сьомій сходинці.

Маючи за плечима впевнені кубкові звитяги над Дженоа та Ювентусом, у Римі "нерадзуррі" розраховуватимуть щонайменше не програти. За версією букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Палладіно. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.45. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.32.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Тейлор, Катальді, Деле-Баширу — Ісаксен, Мальдіні, Дзакканьї

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Аханор — Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Бернасконі — Самарджич, Залевські — Крстович

