Італія

Римляни двічі виходили вперед, але бергамаски щоразу відігравалися — 2:2 перед матчем-відповіддю.

Перший півфінальний матч Кубка Італії між Лаціо та Аталантою завершився результативною нічиєю — 2:2. Команди зберегли інтригу перед грою-відповіддю в Бергамо, адже жодній зі сторін не вдалося здобути перевагу.

Перший тайм минув за відчутної активності гостей. Аталанта навіть забила вже на старті зустрічі, коли Крстович замкнув подачу Дзаппакости, однак VAR зафіксував офсайд у флангового захисника. Згодом Дзаппакоста ще й влучив у поперечину, а Пашалич небезпечно пробивав головою після стандарту, проте рахунок до перерви так і не було відкрито.

Одразу після відновлення гри Лаціо вийшов уперед. Деле-Баширу розігнав швидку атаку через центр, обігрався з Мальдіні та технічно перекинув м’яч через Карнезеккі — 1:0. Утім, радість господарів тривала недовго. Після потужного удару Самарджича Проведель відбив м’яч перед собою, а Пашалич першим встиг на добивання — 1:1.

У другій половині тайму Лаціо знову повів у рахунку. Нуну Тавареш навісив у штрафний майданчик, Пашалич невдало обробив м’яч, чим скористався Діа, який з близької відстані проштовхнув його у сітку — 2:1.

Втім, і цього разу Аталанта швидко відповіла. Сулемана прорвався лівим флангом і виконав передачу в центр, де Муса ударом в один дотик з-за меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок — 2:2.

Таким чином, доля путівки до фіналу Кубка Італії вирішиться у матчі-відповіді в Бергамо, де команди розпочнуть усе фактично з нуля.

Лаціо — Аталанта 2:2

Голи: Деле-Баширу 47, Діа 87 — Пашалич 51, Муса 90

Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла, А. Романьолі, Тавареш, Катальді, Тейлор (Белах'ян 83), Деле-Баширу, Ісаксен (Канчелльєрі 64), Мальдіні (Діа 76), Дзакканьї (Нослін 76)

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну 64), Гін, Колашинац (Аханор 76), Дзаппакоста, де Рон (Муса 64), Пашалич, Бернасконі, Залевські, Самарджич (Сулемана 76), Крстович (Скамакка 85)

Попередження: де Рон Пашалич, Гін